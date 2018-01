Er du blevet svindlet over telefonen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Snedige telefonsvindlere står bag en ny bølge af fupopkald målrettet mentalt handicappede. I telefonen udgiver de sig for at være fra Skat eller fra et pensionsselskab.

Det får nu Danske Bank og SparNord til at slå alarm, skriver dr.dk, der som det første medie havde historien.



Et af de store problemer er, at de nu går eksklusivt efter mentalt handicappede. Kent Trustrup, Danske Bank

»Det startede i oktober, hvor de sagde, at de er fra Skat, og nu har de (svindlerne, red.) så udvidet med at sige, at de er fra et pensionsselskab eller lignende,« siger Kent Trustrup, senioranalytiker i svindelafdelingen hos Danske Bank, til BT.»Et af de store problemer er, at de nu går eksklusivt efter mentalt handicappede. Og det giver os det problem, at det nogle gange kan være svært at finde ud af, hvad der præcist skete.«

Telefonsvindlerne befinder sig i Danmark. Det er Kent Trustrup ikke i tvivl om. Han omtaler samtidig svindlerne som »forholdsvis professionelle«.

»Den måde, det oftest starter på, er, at de siger, at 'vi skal udbetale nogle penge til dig'. Det er typisk et mindre beløb. Og 'for at overføre dem til dig, har vi brug for et CPR-nummer.' Så har de anskaffet deres CPR-nummer, og så lægger de telefonrøret på. Så ringer de op igen og udgiver sig nu for at være fra banken. Og siger 'ham du snakkede med lige før er en svindler. Det er ved at ske noget på din konto, og vi har brug for koden til din NemID'.«



Også hos Spar Nord advarer man i øjeblikket mod den nye svindelform, skriver dr.dk.



Et af de store problemer er, at de nu går eksklusivt efter mentalt handicappede. Kent Trustrup, Danske Bank

Og BT har tidligere beskrevet, hvordan politi og danske banker de seneste måneder har advaret mod fupopkald . Den aktuelle bølge af opkald er dog, ifølge Danske Bank, rettet mod mentalt handicappede.Hos Landsforeningen SIND, der arbejder for psykisk sundhed, er man umiddelbart ikke bekendt med, at nogle af foreningens medlemmer skulle være blevet udsat for fupopkald, siger landsformand Knud Kristensen til BT:

»Vi er meget påpasselige og har også besluttet os for, at vi fremover på vores hjemmeside ikke skilter med vores bestyrelsesmedlemmer, men kun med formændene, netop af samme grund, men lige i dag kan man godt se vores bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden, men ikke vores medlemslister. Dem kan man ikke se, og det har man aldrig kunne.«



Knud Kristensen har ikke noget konkret bud på, hvordan de snedige svindlere har anskaffet sig oplysninger, eksempelvis telefonnumre, om specifikt mentalt handicappede.



Han kan godt komme i tanke om mulige kilder til de oplysninger, som telefonsvindlere i teorien kan have anvendt for at finde frem til sindslidende personer i Danmark. Metoden har han oplyst til BT, men af etiske årsager har BT valgt ikke at gengive metoden.



Fra senioranalytikeren hos Danske Bank, Kent Trustrup, lyder vurderingen:



»Vi formoder, de har fået en medlemsliste et eller andet sted fra. Det er vores bedste bud. Alle dem, vi er bekendt med (som er blevet udsat for svindel, red.), har enten været på en institution eller lignende.«



De går efter nogle, der er autoritetstro og lette at forvirre og på den måde lette at svindle. Det er usselt, hvis du spørger mig Kent Trustrup, Danske Bank

Ken Trustrup har ikke meget tilovers for svindlerne. Han er også klar i mælet om, hvorfor tyvene nu går efter mentalt handicappede.»Det er, fordi de er lette ofre. Det er simpelthen derfor. Det er på samme måde, som når de her Microsoft-svindlere fra Indien går efter pensionister. De går efter nogle, der er autoritetstro og lette at forvirre og på den måde lette at svindle. Det er usselt, hvis du spørger mig.«Landsformanden hos SIND står tilbage med samme følelse.

»Det er altid noget hø, når folk snyder andre, men det er da både luset og tøset at gå efter de svageste i samfundet«, siger Knud Kristensen.

Danske Bank: Det her må du aldrig gøre



Hos Danske Bank har Kent Trustrup fra svindelafdelingen et opråb til alle bankkunder:

»Der vil aldrig nogensinde være mennesker, der vil spørge om koden til din NemID. Der vi aldrig være nogen, der sidder med den slags, der vil stille dig det spørgsmål,« siger han og fortsætter:



»Det kan ikke blive sagt ofte nok, for det er et decideret problem. Du må ikke dele dit nøglekort med nogen. Du må ikke dele din kode med nogen.«



Er du blevet svindlet over telefonen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.