Sagen mod banden Loyal To Familia står til at blive udsat i to til tre måneder, oplyser politiet.

Den stort anlagte forbudssag mod banden Loyal To Familia udsættes.

Det oplyser bandens advokat, Michael Juul Eriksen, og politiet.

Det sker formelt på fredag ved et retsmøde, hvor anklagemyndigheden vil komme med anmodningen. Og den anmodning vil Michael Juul Eriksen ikke modsætte sig, fortæller han.

Udsættelsen sker, fordi der kan være fejl i behandlingen af teledata. I sagen, hvor anklagemyndigheden går efter at få banden opløst, indgår teledata ikke som direkte beviser.

Men undervejs har anklagemyndigheden fremlagt tidligere domme, hvor medlemmer af banden er blevet straffet for organiseret og personfarlig kriminalitet.

Over 30 domme er blevet lagt frem, og i flere af dem er der blevet lagt vægt på teleoplysninger.

- Jeg vil gøre gældende, at der i hvert fald er ti domme, hvor teledata indgår, så det er dem, der skal undersøges.

- Det er jo ekstremt uheldigt for alle sager, at der er det her forløb, siger Michael Juul Eriksen generelt om instruksen fra Rigsadvokaten.

Anklagemyndigheden oplyser, at sagen bliver udsat i to til tre måneder.

/ritzau/