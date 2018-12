En person er hentet i ambulance fra en lejlighed på Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille.

En person er natten til onsdag hentet i ambulance fra en lejlighed ved Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille.

Det bekræfter central efterforskningsleder ved Københavns Politi Bjarke Madsen.

Politiet kan tidligt onsdag morgen ikke oplyse noget om personens identitet og altså heller ikke, om den tilskadekomne person er Nicki Bille.

- Der er hentet en person i ambulance, og politiet arbejder på stedet med teknikerudstyr, og det er faktisk også, hvad jeg kan sige på nuværende tidspunkt, siger efterforskningslederen.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvorvidt der er foregået noget kriminelt på adressen.

- Lige nu efterforsker vi rimeligt bredt, fordi vi reelt ikke ved, om der er tale om en forbrydelse, siger Bjarke Madsen.

Forbipasserende ved lejligheden kan konstatere, at teknikere iført dna-dragter befinder sig i lejligheden.

Politiet modtog anmeldelsen fra adressen Kenny Drews Vej 67 i København SV.

Bjarke Madsen oplyser, at den tilskadekomne er uden for livsfare, men at skaderne har været behandlingskrævende.

/ritzau/