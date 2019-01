Bornholms Politi afspærrede bopæl til død mand lørdag, men afviser senere, at der er foregået noget kriminelt.



Kriminalteknikere har ikke fundet tegn på, at der ligger en kriminel handling bag et dødsfald på Bornholm.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Fredag aften klokken 19.39 modtog Bornholms Politi en anmeldelse om, at en 73-årig mand var blevet fundet død på sin bopæl på Nordbornholm.

Omstændighederne på stedet gjorde, at politiet ikke kunne udelukke, at der var sket en strafbar handling.

Stedet blev derfor afspærret, og der kom en retsmediciner til øen i løbet af formiddagen lørdag, hvor også teknikere har undersøgt stedet.

Men kort efter klokken 14 ligger resultatet af undersøgelserne klar. Og det ser ikke ud til, at der er sket en forbrydelse, lyder det fra Nationalt Kriminalteknisk Center ifølge politiet.

Retsmedicineren kunne dog fortsat ikke sige noget om, hvad dødsårsagen var lørdag eftermiddag.

Det var en ven af manden, der fandt ham. De pårørende er underrettet.

/ritzau/