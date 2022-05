Det var en sand ven, blogger, træningscoach og 'Paradise Hotel'-vinder Teitur Skoubo havde med, da han efter en bytur i Odense 28. november 2021 tog hjem til en 25-årig kvinde og hendes veninde.

Samme aften er Teitur Skoubo tiltalt for at have slået den 25-årige kvinde fire-fem gange og for efterfølgende at have voldtaget kvinden i hendes lejlighed i Odense.

En voldtægt, realitystjernen selv nægter at have begået.

Blandt de vidner, som mandag var mødt op ved Retten i Odense for at kaste lys over, hvad der skete omkring klokken 02.10 den pågældende aften, var en af Teitur Skoubos reality-venner, som selv var til stede i lejligheden, da episoden fandt sted.

Han forklarede i retten, at han var fuld, men at der ikke var nogen tvivl om, at de fire tog hen til den 25-åriges lejlighed for at have sex.

»Enten som par, hver for sig, eller som gruppe,« lød hans forklaring i retten.

På vej hjem til lejligheden, husker han, at stemningen mellem dem var god, og at han gik med en arm over hver af de to piger.

Han forklarede, at han havde utroligt svært ved at få sine sko af, da de kom til lejligheden, hvorfor de tre andre gik ind i lejligheden før ham.

I stuen var den 25-åriges veninde, som han straks begyndte at have sex med.

Derfor skriver vi navnet Som udgangspunkt skriver B.T ikke navnet på en tiltalt i en straffesag, inden personen er idømt en fængselsstraf. Grunden, til at der i denne sag er gjort en undtagelse, er, at der ikke alene er tale om en offentlig kendt person, men at personen også selv har omtalt sagen offentligt – i dette tilfælde via sin Instagram-profil med 138.000 følgere.

Fra værelset ved siden af kunne de høre støn, klask og hud mod hud:

»Man kan høre, de er i gang,« sagde han i retten.

Vennen forklarede desuden, at det var svært at huske tiden, men at han cirka fem minutter senere hørte, hvad han beskrev som et 'av' eller 'ej'.

Derfor gik både han og veninden ind på værelset:

»Der møder mig et syn af, at der er blod på gulvet,« forklarede han.

På gulvet så han den 25-årige kvinde sidde, og Teitur Skoubo stå ved siden af.

»Han mener selvfølgelig, at han ikke har slået hende.«

»Jeg tænker, at der er sket et uheld,« forklarede vennen og tilføjede:

»Mit bud er, at Teitur har givet hende en lussing, og så har hun vendt sig eller rykket hovedet, så det er gået galt,« forklarede han og tilføjede, at han bestemt ikke havde indtryk af, at Teitur Skoubo havde tæsket hende.

Kort efter gik Teitur Skoubo fra stedet og tilbage på Butchers, hvor de først havde mødt de to kvinder, mens vennen blev tilbage, indtil politiet kom.

Men allerede klokken 02.41 samme nat skrev vennen i en besked til Teitur Skoubo:

»Jeg redder dig.«

Det erkendte han i retten, hvor han, mens han sad ved vidneskranken og trippede med fødderne, forklarede, at han skrev sådan, fordi Teitur Skoubo var beskyldt for noget, vennen ikke mente, var sket.

Samme aften skrev vennen desuden til en af deres fælles venner:

»Jeg er lige i gang med en kæmpe redningsaktion. Han har slået en pige, som bløder ud over det hele.«

I retten forklarede vennen, at hele situationen var mærkelig.

»Jeg følte ikke, der var sket noget, som politiet skulle indblandes i.«

Den opfattelse delte veninden til den 25-årige kvinde dog ikke, hvilket hun tidligere mandag havde fortalt i retten.

Derfor ringede veninden til politiet.

Der forventes at falde dom i sagen onsdag.