For otte måneder siden døde Teis Løgstrup Bros kone Gitte af kræft. De var blevet gift blot to år forinden.

Nu har et indbrud i familiens hjem i Kerteminde betydet, at Teis ikke længere kan leve op til et stort ønske, som hans kone efterlod i et afskedsbrev.

Tyvene havde rodet hele huset igennem. Børnenes sparegrise var smadret og tømt. Arbejdscomputeren, en drone og en del kontanter var stjålet.

Men det er døde ting, som kan erstattes, fortæller Teis Løgstrup Bro til Fyens.dk. Derimod er familiens smykker, som også blev stjålet, fuldstændig uerstattelige.

For i sit afskedsbrev ønskede Gitte, at netop de smykker skulle få en særlig betydning for parrets to børn, ti-årige Petra og syv-årige Herbert og spille en central rolle på de vigtigste dage i deres liv.

»Det er det, der gør mest ondt. Lige præcis smykkerne var nogle, hun ønskede, der skulle gives til børnene på særlige mærkedage i deres liv. Petra skulle blandt andet have det guldarmbånd til sit bryllup, som Gitte bar til vores bryllup. Det er ét, hun har arvet fra sin farmor. Der er også blevet stjålet nogle manchetknapper, som min far har lavet. De er udformet som et B for Bro, et P for pater og et tre-tal for tre sønner,« siger Teis Løgstrup Bro til Fyens.dk.

Også Gittes vielsesring med bryllupsdatoen og ordene 'For altid og evigt' indgraveret blev stjålet.

Nu beder Teis Løgstrup Bro om hjælp til at finde de for ham og børnene så betydningsfulde smykker.

'Hvis der er nogen som helst der kan have kendskab til det her eller har hørt noget, så håber jeg virkelig at særligt Gittes vielsesring og hendes farmors armbånd kan finde vej retur til Kongshøj Allé. (Den vej i Kerteminde, hvor Teis og børnene bor, red.),' skriver han på Facebook.

Indbruddet havde nær ødelagt endnu en uvurderlig genstand.

Da Teis Løgstrup Bro kom hjem efter indbruddet lå Gittes urne på gulvet, men heldigvis var den ikke gået i stykker. Når Gittes bror kommer hjem fra USA til juni, vil han og Teis sprede Gittes aske ved Romsø, som hun elskede meget højt.

Det ønske kan Teis heldigvis stadig indfri.