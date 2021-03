Mandag indleder Østre Landsret ankesag om grov voldtægt af 15-årig pige. Fire drenge er dømt i sagen.

Et skur på en legeplads ved Sofiendalskolen i Haslev var gerningsstedet, da fire teenagere i maj i fjor efter både anklagemyndighedens og byrettens opfattelse voldtog en 15-årig pige.

Drengene selv afviser dog, at der var tale om voldtægt, og nu vil de frifindes. De har derfor anket sagen til Østre Landsret, som mandag indleder ankesagen.

I Retten i Næstved i september blev en af de fire idømt fire års fængsel. De andre fik tre et halvt år. Den yngste, som i dag er 18 år, har syrisk baggrund og blev med dommen udvist. Han må aldrig vende retur til Danmark.

Som i mange voldtægtssager er der tale om ord mod ord. Pigens forklaring er afgivet for lukkede døre for ikke at udsætte hende for unødig krænkelse. Det har man ret til som offer i en voldtægtssag.

Tre af de fire har indrømmet at have haft samleje med pigen. Mens den fjerde har afvist og blot indrømmet, at han var til stede. Og påstanden fra de fire er, at den unge pige frivilligt skulle være gået med til at være sammen med dem.

De fire tiltalte havde alle været til en fest i Greve nær København. Den ene har forklaret, at pigen havde kontaktet ham og ville mødes med ham. Derfor kørte de til Haslev, hvor de mødtes i skuret.

Ifølge hans forklaring skulle pigen frivilligt have indledt et samleje med ham.

- Mens vi har sex beder hun mig pludselig om at ringe til mine venner, lød forklaringen fra den 19-årige mand, da han blev afhørt i Retten i Næstved i efteråret.

Men i præmisserne for dommen skrev Retten i Næstved, at det første samleje skete trods protester fra pigen. Desuden blev hun fastholdt, og der var altså tale om voldtægt.

Og det var også voldtægt, da vennerne dukkede op og tog pigen på skift. Hun blev udsat for vold i form af slag på balderne, og derudover anså retten det for en stiltiende trussel, at hun befandt sig alene med fire ældre drenge.

Morgenen efter anmeldte pigens mor sagen til politiet, og samme dag blev de fire teenagere anholdt. De tre er født i 2001, mens den yngste er fra 2003.

Der ventes dom i sagen den 26. marts.

/ritzau/