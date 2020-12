Tre unge står bag ildspåsættelser og vold i Kolding og hærværk mod en stribe biler i Aabenraa, mener politiet.

Parasoller blev stukket i brand, butiksvinduer og bilruder blev smadret, og et busskur blev raseret, da to drenge og en pige ifølge politiet trak et spor af ødelæggelse efter sig i Kolding og Aabenraa.

Hærværket blev begået i august 2019 samt i januar og april 2020, fremgår det af anklageskriftet i sagen, hvor der er rejst tiltale mod de tre unge.

De tiltalte var alle mindreårige, da forbrydelserne blev begået. Pigen og den ene dreng var 17 år, mens den anden dreng var 16 år.

Foruden hærværk i det syd- og sønderjyske er trioen anklaget for at have begået et voldsomt overfald på en privat adresse i Kolding i sommer.

Her sparkede de døren ind til en lejlighed, hvorefter pigen slog og sparkede beboeren, som blev tvunget til at udlevere hash, kokain og MDMA.

Den dengang 17-årige dreng samt pigen er desuden tiltalt for et ydmygende overfald begået i foråret. Her blev offeret først presset til at kysse den 17-åriges sko, hvorefter offeret blev sparket i hovedet.

Denne episode udspillede sig i en baggård på Gråbrødregade i Kolding.

Samme dag - 23. april - ringede den 17-årige dreng til politiet og truede med at skyde omkring sig på gågaden i byen.

I telefonen sagde han ifølge anklageskriftet:

- Jeg står nede ved Kolding gågade lige nu og er helt blæst på stoffer.

- Jeg har en pistol i min venstre hånd, og jeg begynder at skyde rundt lige om lidt, lød det blandt andet.

Ifølge anklageskriftet har de tre teenagere ikke været sammen om det hele.

I august sidste år var det for eksempel pigen og den 17-årige dreng, der ifølge anklageskriftet satte ild til en trailer samt to parasoller uden for en restaurant og en café i Kolding midtby.

Den del deltog den 16-årige ikke i.

Han var til gengæld med, da han og den anden dreng en morgen i januar gik grassat og knuste ruderne i et busskur, fem biler og en villa i Aabenraa.

Pigen var med til at smadre vinduer en nat i april, hvor hun sammen med den ældste af drengene begik hærværk mod en Rema 1000-butik i Kolding.

Også en skobutik i byen fik knust et vindue samme nat.

Sagen kommer for retten i Kolding den 21. og 22. december.

/ritzau/