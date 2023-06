På lidt over et døgn gik fire teenagedrenge på henholdsvis 18, 17, 16 og 14 år tilsyneladende voldsamok.

De stod ifølge Københavns Politi bag en række røverier og dødstrusler på åben gade i starten af april i år.

Tre af drengene blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Den 14-årige blev også tilbageholdt, men da han er under den kriminelle lavalder, bliver sagen behandlet af de sociale myndigheder.

Det første overfald fandt ifølge sigtelsen sted 4. april, hvor en 14-årig dreng blev overfaldet på Christianshavn. Først blev han truet til at afgive sin jakke, der var af luksusmærket Moncler. Her skulle en af de sigtede have spurgt ham »om han var klar til at dø for sin jakke«.

Den 14-årige forsøgte at stikke af fra stedet, da han havde afleveret sin jakke til gruppen, men han blev sparket ned, og fik også frarøvet sin pung og telefon.

Få timer efter bevægede overfaldsgruppen sig videre til et busstoppested, hvor de skulle have truet en 26-årig mand med en knivlignende genstand og ordene »We will kill you«.

Offeret kontaktede politiet, hvilket fik gruppen til at stikke af.

Dagen efter var de dog på spil igen. Foran Københavns Hovedbanegård blev en 17-årig dreng overfaldet med slag og spark. Gruppen forsøgte også at frarøve ham hans kasket, men det lykkedes offeret at vinde den tilbage.

Københavns Politi skrev i går om sagen. Her oplyste man, at man efter længere tids efterforskning kunne anholde de tre teenagere onsdag i henholdsvis Aarhus og Jelling.

De tre teenagere blev alle varetægtsfængslet i 20 dage ved grundlovsforhørets afslutning.

To af dem blev fængslet i surrogat.

