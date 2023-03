Lyt til artiklen

En af to unge drenge på 16 og 17 år, som er sigtet for knivdrabene på to teenagere i Taastrup, er blevet løsladt.

Det oplyser Vestegnens anklagere på Twitter.

Heri fremgår det, at den 16-årige dreng er blevet løsladt, hvor den 17-årige er blev varetægtsfængslet i fire uger.

Foruden sigtelsen om at have dræbt de to teenagere i Taastrup mandag aften, er de også sigtet for drabsforsøg på en tredje 17-årig dreng.

Under grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup kom det frem, at den 16-årige nægtede sig skyldig. Det samme gjorde den 17-årige, der dog i stedet fastslog, at han havde handlet i nødværge.

I sigtelsen fremgik det, at de i fælles forening og forståelse skulle have stukket det ene drabsoffer i halsen, mens den anden blev dræbt af et stik i brystkassen. Den overlevende teenager blev ramt af stik i læggen.

Af hensyn til sagens tragiske og alvorlige karakter, valgte retten at lukke dørene, efter sigtelsen blev læst op. Dermed er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme nærmere, hvad de unge sigtede har forklaret.

Det var en tætpakket retssal, da de to drenge blev ført ind i retten. Begge var iført jeans og træningstrøjer, ligesom de begge havde mørkt hår og skægvækst på hagen. Begge drengens forældre havde taget plads i retssalen sammen med en del andre pårørende.

De voldsomme knivdrab skete mandag 22.57, hvor politiet rykkede talstærkt ud til Skjeberg Allé. Vidner har til B.T. fortalt, at de pludselig hørte et desperat råb om hjælp, hvorefter de fandt de unge drenge liggende lige ude foran deres hoveddør og måtte yde førstehjælp.

Dagen efter meldte en 17-årig dreng sig selv til politiet, og blot en time før grundlovsforhøret onsdag oplyste Københavns Vestegns Politi at endnu en person, en 16-årig dreng, også var anholdt og sigtet for drabene.

