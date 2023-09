Tre teenagere bliver i skrivende stund fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

De er sigtet for at have begået et voldeligt og ydmygende røveri mod to jævnaldrende mænd.

De tre mænd er sigtet for at have trængt ind i en lejlighed i Grenaa 25. august i år. Her skal de have overfaldet en 18-årig mand med flere slag og derefter have frarøvet ham nogle parfumer og en kasket.

En 16-årig dreng, der befandt sig i lejligheden, blev også overfaldet under røveriet, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

De tre formodede røvere udsatte ifølge sigtelsen den 16-årige dreng for slag og kvælertag, og trioen skulle ligeledes have klippet noget af hans hår af.

Det 18-årige offer blev derefter tvunget til at sætte sig ind i en bil, som kørte til en hæveautomat, hvor han blev tvunget til at hæve 'nogle hundrede kroner' til overfaldsmændene.

De tre mænd og de to ofre har en relation til hinanden, oplyser Østjyllands Politi, men man ønsker for nuværende ikke at oplyse yderligere.

Politiet fik anmeldelsen i starten af denne måned, og man har siden efterforsket sagen intenst, oplyser politiet.

De tre mænd er konkret sigtet for røveri, vold og ulovlig tvang. To af de sigtede er ligeledes sigtet for vidnetrusler, da de truede de to unge ofre for at sikre sig, at de ikke kontaktede politiet.

Anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre under grundlovsforhøret.

