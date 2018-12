Sagen, hvor to teenagere har erkendt at stå bag mange stenkast fra motorvejsbroer, bliver lukket totalt ned for offentligheden.

Sagen ved retten i Flensborg mod to 19-årige mænd, der er tiltalt for gentagne tilfælde af stenkast på en motortrafikvej og motorvej få kilometer syd for den dansk-tyske grænse, kommer til at foregå bag lukkede døre.

Selv domsafsigelsen vil foregå, uden at offentligheden kan være til stede. Det har retten i Flensborg afgjort, oplyser DR P4 Syd.

Den ældste af de to 19-årige har under afhøringer i retten sagt, at når de kastede sten på motorvejen, så var det for at ødelægge noget - de ville ikke skade nogen mennesker.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra retten i Flensborg, skriver DR P4 Syd.

Når retten har besluttet at lukke dørene for retssagen, så er det af hensyn til de to unge mænds personlige og sociale udvikling, som man frygter ville kunne tage skade, hvis pressen var til stede, står der videre i pressemeddelelsen.

De to mænd er tiltalt for mordforsøg, efter de angiveligt kastede en 46 kilo tung granitsten ned på motorvejen lige syd for den dansk-tyske grænse sent om aftenen den 8. maj i år.

En 58-årig dansk kvinde kørte under motorvejsbroen i det øjeblik, den tunge granitsten styrtede mod jorden.

Stenen fløj gennem forruden af hendes bilen, ramte kvinden og fortsatte ud gennem bagruden.

Kvinden overlevede, men blev meget hårdt kvæstet.

De to tiltalte mænd har efter anholdelsen i juni kendt sig skyldige i mindst 11 stenkast fra motorvejsbroer syd for den dansk-tyske grænse.

Der er ingen kendt forbindelse til stenkastene i Danmark, hvor det alvorligste var på Fyn, hvor en 33-årig tysk kvinde omkom, og hendes 36-årige mand blev svært kvæstet.

Der ventes at falde dom i sagen mod de to mænd til næste år.