To unge mænd fra det svenske bandemiljø får en historisk hård straf for på brutal vis at have skuddræbt to mænd fra en rivaliserende svensk bande i Herlev forrige sommer.

Østre Landsret har fredag formiddag idømt dem 16 års fængsel.

De to mænd ved navn Abraham Abdul-Kader og Mohammed Oad var begge under 18 år på gerningstidspunktet. Det er første gang i dansk retshistorie, at mindreårige får så hård en straf for drab.

Tre andre medgerningsmænd, der var over 18 år på gerningstidspunktet, idømmes fængsel på livstid.

»Det er en meget hård forbrydelse, I har begået. Der er ingen formildende omstændigheder,« siger retsformand Annette Dam Ryt-Hansen til de fem dømte.

Brutal likvidering

Drabene skete under en brutal likvidering i Sennepshaven i Herlev i sommeren 2019. Det ene offer med tilnavnet 'Gucci' blev ramt af 19 skud, mens det andet offer med tilnavnet 'Frankie' blev ramt af ét skud i højre lår og døde af forblødninger.

Der blev også skudt efter en tredje mand, som lykkedes at flygte fra stedet.

B.T. er i besiddelse af en video, der har været et af de fældende beviser mod de dømte.

På videoen er de iført hættetrøjer og maskering. Den ene er bevæbbnet med en AK47-automatriffel og løber hen til det ene offer, som allerede ligger skudsåret på jorden, og affyrer adskillige skud mod ham. Straks efter stiger de fem mænd ind i en grå Audi og kører i høj fart fra Sennepshaven.

Efterfølgende blev Audien fundet ved Nærum, hvor den var forsøgt brændt af. Ilden havde imidlertid ikke fået ordentligt fat, så politiet fandt både tøj, våben og tændvæske med de dømtes DNA på i bilen.

Den ene af de to teenagere har erkendt sig skyldig i drabene, og også en af de tre, der har fået livstid, har erkendt medvirken til drab på det ene offer. De øvrige har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Bandekrig hæver straffen

Landsretten mener, at drabene skete som led i en bandekonflikt mellem banderne Dødspatruljen og Shottaz, der holder til i forstaden Rinkeby ved Stockholm.

Ifølge politiet tilhørte de to ofre Shottaz, som 'Frankie' menes at have været leder af, mens de fem dømte har tilknytning til Dødspatruljen.

En af de fem dømte med tilnavnet 'Makelele' menes at være en ledende figur i Dødspatruljen.

Netop fordi drabene skete som led i en bandekonflikt, får de fem dømte en højere straf end normalt. Den såkaldte bandeparagraf giver mulighed for at fordoble straffen.

Det er også grunden til, at de to teenagere får 16 års fængsel. Tidligere kunne mindreårige maksimalt få otte års fængsel, men de får fordoblet straffen som følge af bandeparagraffen.

- Nu ved vi, at grænsen på de otte år er brudt. Det er første gang, at mindreårige får så stor en straf, siger senioranklager Steen Saabye.

De to teenagere blev idømt 20 års fængsel i byretten, og landsretten giver dem således en mildere straf, men Steen Saabye er tilfreds.

- Det er uprøvet grund. De skulle tage stilling til en helt ny situation. Jeg er helt tilfreds med dommen, siger han.

Overvejer at gå til Højesteret

Forsvarerne for de to teenagere overvejer nu, om strafudmålingen skal tages videre til Højesteret.

»Jeg er selvfølgelig glad for, at vi fik skrabet fire år af dommen, men det er svært at vide, om det er det rigtige resultat, da det er ubetrådt grund,« siger advokat Henrik Dupont, som er advokat for Abraham Abdul-Kader, der har erkendt sig skyldig.

Henrik Dupont er advokat for Abraham Abdul-Kader, der har erkendt sig skyldig. De overvejer at tage sagen videre, fordi det er første gang, at en mindreårig har fået det dobbelte af det tidligere loft for unge.

»Så lang en dom vil være meget mere skadelig for en ung end for en voksen,« siger Henrik Dupont.

Advokat Berit Ernsts klient, Mohammed Oad, nægter sig skyldig, men tager til efterretning, at han er fundet skyldig.

»Vi er glade for, at landsretten vurderer, at 16 år er det korrekte under det scenarie, at man har fundet ham skyldig. Men nu skal han selvfølgelig lige sunde sig på, at han er blevet dømt,«, siger Berit Ernst.

De to advokater vil de kommende dage tale med deres klienter og beslutte, om sagen skal tages videre til Højesteret.