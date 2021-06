Emilie Agesen og Mathias Nordborg reagerede hurtigt, da de så den maskerede mand forsvinde med kassebeholdningen.

»Der er ingen tvivl om, at deres observationer var afgørende for, at vi så hurtigt kunne skride til anholdelse,« siger politikommissær Mikkel Brügmann, efterforskningsleder på Hobro Politistation.

Og derfor er det to teenagere på henholdsvis 17 og 16 år nu blevet belønnet med en dusør for deres indsats, der førte til, at røveren blev anholdt kun få minutter senere.

Det var tilbage i februar, at de begge var på arbejde i et supermarked i hjembyen Løgstør, da røveriet fandt sted.

Mathias Nordborg og Emilie Agesen er blevet belønnet for deres indsats. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Mathias Nordborg og Emilie Agesen er blevet belønnet for deres indsats. Foto: Nordjyllands Politi

Hurtigt besluttede Emilie Agesen og Mathias Nordborg sig for at følge efter den maskerede mand, da han flygtede med sit rov.

På afstand kunne de ifølge en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi både få et signalement af røveren og den personbil, han brugte til flugten. Og da en patruljevogn kørt efter ankom, videregav teenagerne oplysningerne.

Hvilket altså førte til en hurtig anholdelse.

»Vi har valgt at uddele dusør til Emilie og Mathias, fordi de handlede så hurtigt og klogt i fællesskab. De tog kontakt til hinanden og fulgte efter røveren, så de kunne gøre sig gode observationer. Det var rigtig dygtigt gjort, og det var ud over, hvad man kan forvente af et vidne,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Senere viste det sig, at den 23-årige røver tidligere på dagen havde forsøgt at begå endnu et røveri i nærliggende Hornum. Han har tilstået begge episoder og har fået en straf på halvandet års fængsel.

Emilie Agesen og Mathias Nordborg fik hver 500 kroner og en buket blomster af Nordjyllands Politi.