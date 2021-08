En voldsom skudepisode har rystet den sydsvenske by Kristianstad, der ligger kun halvanden times kørsel fra København.

Tre personer blev ramt tirsdag eftermiddag, da skud blev affyret ved højlys dag i boligkvarteret Gamlegården.

Ofrene er to mænd i 20'erne og 30'erne samt en kvinde i 60'erne. De er alle indlagt med kritiske skader.

På et pressemøde onsdag sagde politiet, at de ser med stor alvor på skudepisoden, der fandt sted, mens der var mange mennesker til stede.

»Der er en åbenlys risiko for, at udenforstående kommer til skade. Det er ekstremt alvorligt,« sagde Anders Olofsson, chef for det lokale politi i Kristianstad, ifølge Expressen.se.

Tre teenagere er blevet anholdt med begrundet mistanke om drabsforsøg. De er alle under 18 år, men over 15 år, oplyste politiet på pressemødet.

»Det behøver ikke at være sådan, at alle tre affyrede skud, men de mistænkes for at have begået forbrydelsen sammen og i forening,« sagde Pernilla Åström.

Politiet mener at gerningsmændene kørte på knallert til og fra stedet, og de efterlyser nu vidner der kan have set gerningsmændene før og efter skyderiet.

Politiet fik alarmen klokken 15.44 tirsdag, da flere personer i området hørte høje brag. Da politiet ankom til stedet, blev flere sårede mennesker fundet forskellige steder i nærheden af ​​indkøbscenteret.

På onsdagens pressemøde sagde politiet, at der generelt i Sverige tegner sig et billede af, at de personer der løser problemer med skydevåben udviser en stor grad af ligegyldighed over for, om det måtte gå udover tilfældige.

»Vi ser nationalt, at der er en ligegyldighed og hensynsløshed over for, at tredjeparter bliver påvirket,« siger Anders Olofsson.

Dagen forinden havde der ifølge politiet også været en skudepisode. Her blev ingen ramt, men politiet fandt afskudte patronhylstre.