En 14-årig og en 16-årig blev tirsdag aften anholdt for et drab i fredags. Her blev en 18-årig ramt i hovedet.

Politiet har anholdt en 14-årig og en 16-årig for at have skuddræbt en 18-årig mand på Frederiksberg.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det var fredag aften på Dirch Passers Allé, at den unge mand blev skudt i hovedet. Han afgik ved døden søndag.

Den 16-årige fremstilles i grundlovsforhør onsdag ved Retten på Frederiksberg.

Da den 14-årige er under den kriminelle lavalder, fremstilles han ikke i grundlovsforhør. Han er overdraget til de sociale myndigheder, oplyser politiet.

/ritzau/