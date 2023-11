Københavns Politi har torsdag på forskellige adresser anholdt tre teenagedrenge for et groft overfald på Christiania.

Overfaldet fandt sted natten til lørdag den 7. oktober,

De anholdte er henholdsvis 15, 16 og 19 år, og de er sigtet for at have udsat en 25-årig mand for grov vold, oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

B.T. har tidligere kunnet beskrive, hvordan politiet 13. oktober var massivt til stede på Christianshavn for at efterforske et overfald begået ugen forinden på spillestedet Nemoland.

Ifølge B.T.s oplysninger er det netop overfaldet på Nemoland, de tre teenagere mistænkes at have stået bag.

Udover det grove overfald er de tre unge mænd sigtet for senere samme nat at have truet to andre unge til at udlevere deres værdigenstande, oplyser Københavns Politi på X.

Her lyder det videre, at de tre vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.

