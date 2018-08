En ukendt gerningsmand kom bagfra og voldtog 16-årig, fortæller hun til politiet.

Mange unge mennesker var onsdag aften og natten til torsdag samlet i Mindeparken, der ligger nær dronningens aarhusianske sommerresidens, Marselisborg Slot.

Betjente fra Østjyllands Politi var til stede for at sikre lov og orden, men også en seksualforbryder havde efter alt at dømme fundet vej til den aarhusianske park.

For kort efter klokken 01 blev et par af betjentene opsøgt af en 16-årig pige, som fortalte dem, at hun kort forinden var blevet udsat for en voldtægt.

Hun forklarede, at hun skulle være blevet overfaldet bagfra af en ukendt gerningsmand, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten torsdag formiddag.

Sagen er en blandt flere sager om voldtægt af teenagepiger i løbet af sommeren.

I sidste uge blev to piger på henholdsvis 17 og 14 år voldtaget i forbindelse med fodboldstævnet Dana Cup i Hjørring. En 16-årig dreng er varetægtsfængslet for voldtægten af den 17-årige. Han nægter sig skyldig.

Det er desuden ikke første gang i sommerens løb, at politiet modtager en anmeldelse om voldtægt i en park. I forrige uge modtog Østjyllands Politi nemlig en anmeldelse om voldtægt begået i Botanisk Have.

Her mødte en 26-årig kvinde en mand, som hun fulgtes med gennem parken. Men ifølge politiets sigtelse forgreb manden sig på hende.

Dagen efter lykkedes det politiet at anholde en 19-årig mand, som blev sigtet og varetægtsfængslet for voldtægt. Han nægtede sig skyldig.

I forbindelse med voldtægtssagen fra Mindeparken meddeler Østjyllands Politi, at man foreløbig ikke ønsker at oplyse yderligere om sagen, men meddeler dog, at eventuelle vidner gerne må henvende sig.