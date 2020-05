En 18-årig mand er sigtet for grov vold efter et knivstikkeri fredag. Søndag blev han fængslet i 25 dage.

En teenager er anholdt for et knivstikkeri i København fredag. Her blev en mand ramt af stik i låret, mens den anden fik en kniv i ryggen.

Det oplyser Kenneth Jensen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Den anholdte er en 18-årig mand, og han blev søndag varetægtsfængslet i 25 dage, oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi søndag eftermiddag.

Anklagemyndigheden gik efter at få manden varetægtsfængslet for grov vold.

Den 18-årige deltog ifølge politiet, da mændene på 19 og 20 år blev stukket med kniv ved en tankstation på Amagerfælledvej.

Anholdelsen skete lørdag aften.

- I går aftes klokken 18.07 stopper vi en bil, hvor der er fire personer i, heraf den 18-årige. Han er efter vores opfattelse gerningsmanden til begge knivstik, siger Kenneth Jensen.

Politiet vurderer, at den anholdte er den eneste gerningsmand.

- Vi har fået talt med vidner og sikret spor, så vi kan stykke forløbet sammen, og på den baggrund mener vi ikke, at der er yderligere gerningsmænd, siger han.

Ifølge den centrale efterforskningsleder har den 18-årige ikke villet fortælle meget om episoden.

Den anholdte er - ligesom de forurettede - af anden etnisk herkomst end dansk.

Politiet er søndag ved at klarlægge motivet. Den centrale efterforskningsleder afviser dog, at det skulle være banderelateret.

/ritzau/