Det var tilsyneladende et skænderi mellem to teenagedrenge, der lørdag aften endte med knivstikkeri.

En dreng på 15 år var en overgang i livsfare, efter at han lørdag aften blev stukket ned med kniv på Sundbyvestervej på Amager.

Teenageren blev hurtigt bragt til Amager Hospital, hvor han fik behandling, og hans tilstand blev stabil.

Anmeldelsen om knivstikkeriet nåede Københavns Politi klokken 21.38. I løbet af de efterfølgende timer arbejdede efterforskere på at finde ud af, hvad der var sket. Det førte i løbet af natten til en anholdelse.

Den anholdte er en 16-årig dreng. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af søndagen, oplyser central efterforskningsleder Søren Lauritsen.

- Der er et kendskab mellem den formodede gerningsmand og offeret, men vi kan ikke sige noget konkret om motivet. Der er dog indikationer på, at det begyndte med et simpelt skænderi, siger Søren Lauritsen.

Anholdelsen skete omkring klokken 03.30 på den 16-åriges adresse.

Det er ikke oplyst, hvad han præcis vil blive sigtet for.

De to teenagere havde begge været i en ungdomsklub lørdag aften.

Også et andet knivstikkeri lørdag aften er blevet efterforsket af Københavns Politi. Det skete på Christianshavn, hvor en mand blev stukket i overkroppen.

Overfaldet fandt sted ved Christianshavns Torv - tæt på indgangen til metroen. I en periode i løbet af aftenen kørte metroen forbi stationen på Christianshavn efter anmodning fra politiet.

De to sager om knivstikkeri har umiddelbart intet med hinanden at gøre, slår Søren Lauritsen fast.

