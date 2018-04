En 15-årig dreng døde i midten af februar, efter at han havde indtaget stoffet MDMA. Nu er 17-årig tiltalt.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en 17-årig dreng fra Næstved for uagtsomt manddrab. Han er anklaget for at have solgt MDMA til den 15-årige Adam Buk fra Haslev, som endte med at miste livet i februar.

Det viser et brev fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som er sendt til den 15-åriges familie. Det skriver TV Øst, der har fået indsigt i brevet.

Politiet har endnu ikke bekræftet oplysningen over for tv-stationen.

Af anklageskriftet fremgår det ifølge TV Øst, at den 17-årige er tiltalt for have forvoldt den 15-årige drengs død og for at have forvoldt nærliggende fare for de to venners liv eller førlighed.

Den 17-årige tiltalte blev varetægtsfængslet i surrogat i begyndelsen af februar. Han blev derfor anbragt på en lukket afdeling under Socialforsorgen, da man som udgangspunkt ikke sætter unge under 18 år i fængsel.

Adam Buk mistede livet, efter at han i 13 dage havde kæmpet med skader, som han pådrog sig i forbindelse med indtagelse af en meget stærk udgave af stoffet MDMA, der også er kendt som ecstasy.

Det var om eftermiddagen den 2. februar, at den unge dreng i selskab med en klassekammerat indtog det farlige stof. Om aftenen blev de begge dårlige og akut indlagt på Køge Sygehus.

Hurtigt blev det dog klart, at situationen var meget alvorlig, og derfor blev den 15-årige sendt til Rigshospitalet. Her blev han lagt i koma, men hans liv stod ikke til at redde.

Den afdødes kammerat, som også indtog stoffet, blev dagen efter indtagelsen meldt uden for livsfare.

Den 17-årige dreng erkendte i begyndelsen af februar at have solgt det MDMA, som den 15-årige senere døde af. Men han nægtede sig skyldig i at have bragt den unge drengs liv i livsfare.

I forbindelse med anholdelsen af drengen blev der fundet narko, der er identisk med det stof, som drengene indtog.

Politiet oplyste dog, at man betragtede den 17-årige som en mindre spiller i sagen.

Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag.