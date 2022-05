To gange inden for otte måneder har han trukket sin kniv mod andre på åben gade. To gange blev ofre efterladt blødende efter hans overfald.

Det ene offer kom så slemt til skade, at politiet betragter det som et reelt drabsforsøg.

Sådan lyder tiltalen mod en blot 17-årig dreng, og står det til anklagemyndigheden, skal han udvises for bestandig – når han altså først har afsonet en hård fængselsdom.

Om det ender med at blive udfaldet for en bare 17-årig dreng, skal et nævningeting ved Retten i Glostrup de næste par uger tage stilling til.

Onsdag indledes retssagen mod teenageren, og det forventes, at der falder dom, inden måneden er omme.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, lyder det, at den 17-årige er tiltalt for en januaraften sidste år på åben gade i Taastrup at have stukket ud efter en mands overkrop og ben. Men han ramte ikke, da offeret kæmpede imod.

Offeret blev derfor alene ramt af to stik i højre lår og et i det venstre, før gerningsmanden forsvandt fra stedet.

Knap otte måneder senere var teenageren ifølge politiet igen på spil.

Her havde han ifølge anklageskriftet indfundet sig ved busholdepladsen ved Høje Taastrup Station.

Det samme havde hans formodede offer. En mand på 22 år.

Selvom den 22-årige formåede at undvige otte stikforsøg, blev han alligevel ramt i højre side af ryggen. Hans lunge kollapsede, og hans lever tog skade.

Offeret blev også stukket i begge hofter, og det er altså anklagemyndighedens påstand, at gerningsmanden havde til hensigt at dræbe.

Efter knivstikkeriet på Høje Taastrup Station. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Efter knivstikkeriet på Høje Taastrup Station. Foto: Presse-fotos.dk

Knivstikkeriet fandt sted ved 13-tiden tirsdag 3. august, og kort efter blev rejsende af politiet gennet væk fra området, der blev afspærret, mens man sikrede spor.

Gerningsmanden var dog ingen steder at finde. I hvert fald ikke den dag.

To døgn senere valgte Københavns Vestegns Politi at sende den dengang 16-åriges navn og billede ud i offentligheden.

Og en uge senere var der bid. En borger havde genkendt ham.

Straks efter blev han anholdt i Ishøj, og dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i surrogat.

Grundet sin unge alder blev han sendt til en sikret institution for unge, hvor han fortsat sidder.

Det er uvist, om der er sammenhæng mellem de to knivstikkerier, men politiet har tidligere fortalt, at sidstnævnte overfald »ikke var tilfældigt«.

Hvordan det skal forstås, har det forud for retssagen ikke været muligt for B.T. at få svar på. Det er heller ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra den tiltaltes forsvarer.

Stationen blev som følge af knivstikkeriet spærret af. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Stationen blev som følge af knivstikkeriet spærret af. Foto: Presse-fotos.dk

Foruden tiltalerne om groft overfald og drabsforsøg er den 17-årige tiltalt for to overtrædelser af knivloven.

Herunder for på et offentligt tilgængeligt sted at have været i besiddelse af en kniv med en klinge på over 12 centimeter, da han blev anholdt.

Retssagen mod ham kører med nævninge, hvilket betyder, at anklagemyndigheden går efter i hvert fald fire års fængsel.

Derudover er der nedlagt påstand om udvisning. For bestandig.

Der er afsat i alt fire retsdage til sagen, og der falder efter alt at dømme dom 24. maj.