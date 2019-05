En 18 år gammel mand erkender, at han dræbte en blot 13-årig norsk pige ved navn Sunniva Ødegård sidste sommer.

Men politiet tror ikke på hele hans forklaring.

Sunniva Ødegård var på vej hjem og talte i telefon med sin kæreste, da hun pludselig udbrød »shit!«.

Så blev forbindelsen brudt.

Det var angiveligt på det tidspunkt, at angrebet fandt sted i den lille norske by Varhaug. Det udviklede sig til et mord, som en 18-årig mand nu har erkendt at udføre, skriver norske TV 2.

Han hævder ifølge tv-kanalen at have haft en medhjælper, men selv om han har fortalt, hvem det er, tror politiet ikke på ham. Derfor er han også blevet tiltalt for at fabrikere et bevis, der kunne føre til, at en uskyldig blev straffet.

Politiet har heller ikke kunnet fastlå et motiv til angrebet, som skete cirka en time før midnat.

Ifølge norske NRK har gerningsmanden under en politiafhøring forklaret, at han havde bestemt sig for at tage livet af en tilfældig person.

Den tiltalte mand har fortalt, at han flere gange slog pigen i hovedet med en hammer. Skaderne var så voldsomme, at den 13-årige pige ikke stod til at redde.

Et døgn efter drabet 29. juli mødte han op på politigården i Stavanger for at afgive forklaring som vidne.

Men under samtalen fik politiet mistanke til manden. Han blev pågrebet og sigtet for drab og har siden da siddet varetægtsfængslet.

Retssagen begynder på onsdag.

Familien til den dræbte er håber på en hård straf, fortæller familiens advokat Harald Øglænd til norske TV 2.

»Dette er det mest alvorlige, man kan blive udsat for som forælder. De forventer selvfølgelig, at tiltalte får en hård straf.«