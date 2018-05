Var du vidne til epiosden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En 14-årig dreng er blevet såret efter under et slagsmål mellem to grupperinger på Dyrehavsbakken i Klampenborg nord for København.

Det oplyser Nordsjællands Politi til BT.

Den 14-årige dreng er bragt til traumecentret på Rigshospitalet i København. Han var ifølge vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Borchersen, ved bevidsthed, da han blev kørt på hospitalet. Her er han sent mandag aften fortsat under behandling. Drengens tilstand er ikke kritisk.

Vidner har fortalt politiet, at to grupper med hver fem-seks unge af anden etnisk oprindelse kom op at toppes ved radiobilerne på Bakken. Det udvikler sig til, at en af drengene trækker en kniv og stikker en anden to gange.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen klokken 21.44 fra en af politiet ukendt person, og rykker hurtigt ud til stedet. Gerningsmanden var dog stukket af fra stedet.

»Der er masser af videoovervågning på Bakken. Vi har rigeligt at arbejde med, og derfor er vi ikke umiddelbart så bekymrede,« siger vagtchef David Borchersen til BT.

Politiet hører dog gerne fra borgere, der kan have set gerningsmanden. Han beskrives som 14-15 år, omkring 180 cm høj og af anden etnisk baggrund end dansk, muligvis somalier. Han var iført sort eller mørk hættetrøje, samt sort eller mørkeblå joggingbukser. Han har kort, sort hår. Der er ingen beskrivelse af hans kropsbygning.

Nordsjællands Politi kan kontaktes via telefon 114.