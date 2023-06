En mand på 20 år fra Haderslev er blevet sigtet for vold, efter han natten til torsdag overfaldt en 19-årig bekendt med et baseballbat.

Det skriver jv.dk.

»Forurettede bliver slået i hovedet med baseballbattet og får en mindre bule i den ene side panden,« siger Henrik Sønderskov, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til mediet.

Det var i den mindre by Gram, der ligger lige imellem Ribe og Vojens, at den 19-årige fik slag med baseballbattet.

Syd- og Sønderjyllands Politi ved ikke, hvad der gik forud for voldsepisoden, men fortæller, at de to involverede kendte hinanden i forvejen.

Politiet rykkede ud til hændelsen, efter der var kommet en anmeldelse.