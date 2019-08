18-årige Cammilla fra Måløv har skrevet breve sammen med Peter Madsen i mere end to år.

»Jeg elsker ham, og han elsker mig,« siger hun i et interview med B.T.

Cammilla Kürstein trækker op i sit ene ærme og viser en tatovering på venstre underarm.

Den forestiller et brev og en rumraket omgivet af en masse stjerner. Midt i en vrimmel af hjerter er en håndskrevet hilsen tatoveret ind i hendes hud med blåsort blæk: 'kærlig hilsen Din Peter'.

»Jeg fik den lavet for at minde mig om, at han hjalp mig igennem en rigtig svær tid i mit liv,« siger Cammilla Kürstein.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Cammilla Kürsteins interesse for Peter Madsen begyndte, da hun læste om det brutale drab på journalisten Kim Wall. Et drab, der involverede en ubåd, knive, en sav, strips og tilspidsede skruetrækkere.

Da sagen skulle for retten, overnattede hun foran Københavns Byret for at være sikker på at få en plads på de overfyldte tilhørerrækker.

»Jeg er meget interesseret i at vide, hvorfor folk gør, som de gør. Jeg har brug for at få svar på alt, ellers kan jeg ikke komme videre,« siger Cammilla Kürstein.

Det lykkedes hende at få en plads i retssalen, og hun husker tydeligt det adrenalinsus, hun fik i kroppen, da hun sad i samme lokale som Peter Madsen og hørte anklageren tale om de hjemmelavede spyd, som ubådsbyggeren anvendte mod Kim Wall.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg fik en følelse, ligesom når man hopper ned et højt sted fra. Det var en forfærdelse og så også nogle mere blandede følelser,« fortæller hun.

Kort tid efter skrev hun sit første brev til Peter Madsen. På det tidspunkt var hun 17 år gammel, og sagen var endnu ikke afgjort.

Nogle dage senere lå der et brev i postkassen, der var underskrevet 'Peter' og dateret 4. april 2018. Det var 21 dage før domsafsigelsen.

»Jeg følte, det var lidt sejt, da jeg fik det, og tænkte 'hold da op, det her er helt forkert',« fortæller hun.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Brevene blev mere og mere personlige, og på hendes 18-års fødselsdag sendte Peter Madsen et brev fyldt med hjerter og to rumraketter foldet af papir og metal.

Herefter begyndte Peter Madsen at ringe til hende. Cammilla Kürstein oplevede, at den drabsdømte ubådsbygger var én, hun kunne betro sig til.

»Han støttede mig på et tidspunkt, hvor mine forældre skulle skilles, og hvor jeg havde det svært i skolen. Han hjalp mig også med matematik, da jeg skulle til eksamen på VUC,« fortæller Cammilla Kürstein, der scorede et 10-tal til den eksamen.

I dag betegner hun Peter Madsen som sin sjæleven. I brevene omtaler han sig selv som hendes 'ven', 'soulmate' og 'den klippe, hun kan støtte sig til'.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

De har aldrig talt om hans forbrydelser, fordi deres samtaler bliver aflyttet.

Men hvis Cammilla Kürstein en dag kommer på besøg hos Peter Madsen, vil hun spørge ham til det.

»Jeg vil gerne se hans mimik og finde ud af, om han lyver. Jeg ville gerne vide, hvordan han har det med det, han har gjort,« siger hun.

Hun har flere gange anmodet om besøgstilladelse, men har hver gang fået afslag fra Kriminalforsorgen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»De siger, at jeg er for ung, og at jeg skal komme videre. Men det vil jeg ikke, for mig og Peter har en helt speciel relation,« siger hun.

Cammilla Kürsteins venskab med Peter Madsen gør hendes venner og familie dybt bekymrede:

»Min far går amok og river brevet i stykker, hvis han ser det. Han er helt imod det. Han er bange for min sikkerhed,« siger Cammilla Kürstein, der for nylig flyttede hjemmefra.

Kan du forstå, at nogen mener, det er en dårlig idé at omgås Peter Madsen?

Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg ved godt, han er psykopat og manipulerende, men det, han er dømt for, ændrer ikke noget i forhold til vores relation. Han elsker mig for den, jeg er, og jeg elsker ham for den, han er.« siger Cammilla Kürstein.

Hvad tænker du om det, han er dømt for?

»Jeg synes, det er forfærdeligt, men det ændrer ikke noget i forhold til den måde, han er imod mig. Jeg dømmer ham ikke, og han dømmer ikke mig.«

Foto: Ida Marie Odgaard

Har du tænkt på, om din relation til ham kan blive farlig for dig?

»Jeg har tænkt på det, men jeg tror det ikke. For mig er han kærlig og omsorgsfuld. Jeg regner ikke med, at Peter bliver ubehagelig over for mig, og hvis han gør, så lægger jeg afstand til ham.«

Peter Madsen har nægtet sig skyldig i drabet på Kim Wall, men ankede aldrig skyldskendelsen.

Fakta: Kim Wall Kim Wall var en svensk freelancejournalist, der skrev for en række internationale medier. 10. august 2017 blev hun myrdet og parteret af opfinderen Peter Madsen, som hun havde aftalt at interviewe. Peter Madsen blev idømt livsvarigt fængsel for drabet. Han nægtede sig skyldig, men ankede ikke byrettens dom til frifindelse. Kim Walls efterlod sig kæreste, venner og sine forældre i den svenske by Trelleborg. Forældrene har oprettet en fond, der uddeler bevilliger til kvindelige reportere som dækker subkulturer.

B.T. har siden mandag forsøgt at få Kriminalforsorgen til at svare på, hvorvidt de blander sig i de indsattes kontakt med andre, som Cammilla påstår. De har endnu ikke besvaret B.T.s spørgsmål.