Han er kun 18 år, men kan se frem til at starte sit liv som voksen med mange år bag tremmer.

I Retten på Frederiksberg er den store teenager onsdag formiddag anklaget for et af sidste års fatale skyderier i København, som han tilstår.

Den 18-åringe er anklaget for 4. december i fjor at have skudt på vandpibecafeen Layalina på Åboulevard 39 på Frederiksberg.

Ifølge politiet indfandt han sig omkring kl. 21.38 på vandpibecafeen, hvor han på klos hold af offeret skød med en pistol af mærket Walther P38.

Gerningsmanden rettede pistolen mod det 39-årige offers hoved- og halsregion, så 9 mm-projektilet gik ind i halsen mellem anden og tredje halshvirvel og ud gennem mundhulen.

Skudofferet overlevede, men var i overhængende livsfare. Han er gift og far til fire børn.

Han har i dag svære mén som følge af drabsforsøget – blandt andet skader i hjernen, der blandt andet har medført epilepsi.

Han kan i dag kun ligge vandret og har brug for hjælp til alle daglige funktioner, ligesom han er fuldt afhængig af en respirator for at trække vejret.

»Jeg var blevet truet forud for skyderiet, og havde besluttet mig for at finde den mand, der stod bag det. Jeg havde kun til hensigt at såre – ikke at dræbe. Det var lidt dumt,« lød det i retten roligt fra den 18-årige gerningsmand.

»Jeg så en mand, som nogenlunde lignede ham, som jeg gik efter. Nu er det sådan, at jeg er nærsynet, og jeg sigtede på hans baghoved, mens han sad med ryggen til. Jeg vidste godt, at det kunne blive fatalt.«

Den 18-årige forklarede i retten, at han havde hørt, at vandpibecafeen blev brugt af bandemedlemmer, men han afviste selv at være bandemedlem.

»Det var jeg ikke, og det bliver jeg heller ikke,« lød det fra den sortklædte teenager, der havde kraftigt, sort fuldskæg og fyldigt, sort hår.

Udover selve drabsforsøget er den 18-årige mand også anklaget efter en særlig paragraf i straffeloven, der kan forhøje straffen med indtil det halve, fordi der blev anvendt et skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Desuden er han også anklaget for flere tilfælde af databedrageri ved at udgive sig for at være fra Nets og derved få udleveret andres NemId-oplysninger, så der kunne optages lån og hæves penge fra bankkonti på falske vilkår.

Den 18-årige blev anholdt 16. december sidste år – knap to uger efter drabsforsøget – efter en større, koordineret aktion fra politiets side.

Han blev anholdt hos sin mormor i Greve, og i et skur fandt betjentene den skarpladte pistol, der blev brugt ved skyderiet på vandpibecafeen – en Walther nimillimeter.

I dagene inden skyderiet på vandpibecafeen havde der været dødelige skyderier to andre steder i Storkøbenhavn som led i en bandekonflikt.

Torsdag 2. december blev en 27-årig mand fra gadebanden NNV om eftermiddagen dræbt i Sorgenfrigade på Nørrebro i København af mindst ét skud i ryggen.

Og næste formiddag – fredag 3. december – blev en 17-årig, bulgarsk dreng dræbt i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre, da to mænd kom ind og begyndte at affyre skud. Samtidig blev to andre personer såret i frisørsalonen.

Straffen for den 18-årige ventes udmålt senere på dagen.