»Jeg stikker dig,« skulle han have sagt til sit offer.

Midt på åben gade skulle den 18-årige sammen med en ukendt medgerningsmand have truet manden til at udlevere både telefon og pung.

Det er i hvert fald, hvad han nu er sigtet og varetægtsfængslet for at have gjort tirsdag aften.

Ifølge sigtelsen foregik det røveriske overfald omkring klokken 21.45 på Østbanegade i København.

Blot et par timer senere blev den 18-årige anholdt, da en patrulje spottede ham i Sydhavnen, og onsdag er han så blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret.

Her gjorde den sigtede det klart, at han nægter sig skyldig.

Ikke desto mindre besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham i 13 dage. Dette med henvisning til, at der er begrundet frygt for, at teenageren på fri fod vil forsøge at påvirke efterforskningen.

Sagen er nemlig, at der fortsat er en mulig gerningsmand på fri fod.

Derfor lyder der på Twitter en opfordring fra Københavns Politi:

»Er der borgere, der har oplysninger om sagen, må de gerne kontakte os på tlf. 1-1-4.«

Ved anholdelsen af den 18-årige, havde han den stjålne telefon på sig – og den er nu sendt i retning af rette ejermand.