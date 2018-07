En teenager er blevet sigtet for drab på den seks-årige pige Alesha MacPhail. Skotsk politi gennemsøgte torsdag teenagerens hjem, efter han onsdag blev anholdt og sigtet for drabet på den lille pige.

Alesha MacPhail forsvandt mandag fra sine bedsteforældres hus i byen Rothesay på den skotske ø Bute. Tre timer senere blev hun fundet død på et nedlagt hotel, der ligger i en skov omtrent en mil fra bedsteforældrens hus.

Efter en intens menneskejagt foretog politiet anholdelse af en lokal teenager. Ifølge den britiske tabloidavis The Sun er den anholdte bare 16 år gammel, men politiet vil kun bekræfte at han er mindreårig.

Et unavngivent familiemedlem siger til avisen, at drabet på den seks-årige er »det værst tænkelige scenario, vi kan forestille os.«

Alesha MacPhail blev også efterlyst på Facebook af sin bedstemor. Det var her, hendes mor første gang hørte, at noget var helt galt. Foto: Facebook Vis mere Alesha MacPhail blev også efterlyst på Facebook af sin bedstemor. Det var her, hendes mor første gang hørte, at noget var helt galt. Foto: Facebook

Anholdelsen af teenageren skete efter, at politiet havde opfordret alle på øen til at udvise agtpågivenhed og holde deres børn indendøre.

Politiet ønsker fortsat henvendelser fra øjenvidner og personer med viden, der kan være relevant for sagen.