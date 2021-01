En af de første sager for at overtræde ny paragraf om at angribe folk i offentlig tjeneste er på vej i retten.

Nytåret var kun lige akkurat ringet ind, da tre politifolk blev beskudt med et bomberør på Høje Taastrup Station.

Tidspunktet er dog afgørende for, hvilken straf en 17-årig dreng risikerer at få, hvis han bliver dømt for at stå bag episoden.

For i december 2020 trådte en ny paragraf om strengere straf for at angribe politi- og brandfolk med fyrværkeri i kraft.

Og nu er sagen mod den 17-årige på vej i retten, efter at anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har rejst tiltale mod drengen. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse torsdag.

Episoden skete cirka klokken 00.20, da politipatruljen blev beskudt af fyrværkeri på togstationen. Betjentene var rykket ud til stedet, efter en anmeldelse om at en gruppe unge skød med fyrværkeri mod andre.

Ingen blev ramt, men politiet anholdt den 17-årige. Han blev 1. januar varetægtsfængslet med henvisning til den nye paragraf - paragraf 119 b.

Det var i forvejen forbudt og strafbart at begå vold mod politi- og brandfolk. Men med den nye bestemmelse er beskydning med fyrværkeri nu sidestillet med vold.

I lovforslagets forarbejder står det sort på hvidt, at affyring af romerlys - altså fyrværkeri, som udskyder glødende kugler - mod betjente skal straffes efter bestemmelsen.

- At angribe politifolk med fyrværkeri er noget, vi ser på med stor alvor, siger Cecilie Mee Hansen, der er anklager i sagen mod den 17-årige, i pressemeddelelsen.

- Den nye paragraf giver mulighed for en markant strafforøgelse for dem, der angriber folk, der arbejder i offentlig tjeneste, siger hun videre.

Teenageren har siddet varetægtsfængslet frem til torsdag formiddag, hvor han blev løsladt. Anklagemyndigheden har dog kæret rettens beslutning til Østre Landsret.

