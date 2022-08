Lyt til artiklen

En 32-årig mand måtte mandag aften hastes til Odense Universitetshospital efter at være blevet overfaldet og knivstukket i det østlige Odense.

Straks efter var politi og hunde overalt i området. På jagt efter en gerningsmand.

Man endte senere samme aften med at anholde to.

En 17-årig og en 26-årig, der begge bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense tirsdag eftermiddag.

Det er politiets mistanke, at de to unge mænd står bag overfaldet på den 32-årige. Et overfald, der blev indledt ved Toftevej omkring klokken 19.18, og som fortsatte i krydset ved Ejbygade og Åsumvej kort efter.

Fyns Politi oplyser, at den 32-årige tirsdag er udenfor livsfare.

Foreløbigt holder politiets sagens detaljer tæt til kroppen. Af samme årsag vil anklagemyndigheden begære dørlukning under grundlovsforhøret, der indledes klokken 14.

Dog fastslås det, at meget for nuværende tyder på, at overfaldet er banderelateret.