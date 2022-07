Lyt til artiklen

I sidste uge opfordrede politiet ham til at melde sig selv. Det gjorde han ikke. Så sendte politiet hans navn og billede ud til offentligheden i håbet om at finde ham.

Og torsdag aften lykkedes det så. Den 17-årige dreng blev anholdt, og efter et grundlovsforhør er han fredag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 12 dage.

Selve grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så detaljerne fra efterforskningen holder politiet altså for sig selv for nu.

Det vides dog, at teenageren er mistænkt for sammen med to andre, en 16-årig dreng og en 20-årig mand, at stå bag et »særdeles brutalt« røveri.

Overfaldet blev begået på en jævnaldrende dreng 2. juli ved indgangen til Christiania.

Her blev det 16-årige offer angivelig først væltet til jorden. Derefter skulle gerningsmændene have slået og sparket ham. Både på kroppen og i hovedet.

På et tidspunkt skulle der desuden være kastet en fyldt dåse i hovedet på offeret, ligesom der ifølge politiet også blev kørt en knallert op i hans skridt.

Da gerningsmændene forlod stedet, tog de ifølge sigtelsen deres offers telefon og kontanter med sig.

Den 16-årige var efterladt med så voldsomme skader, at han måtte syes, ligesom han også havde en fraktur omkring venstre øje.

»Det er et særdeles brutalt overfald. Vores efterforskning viser, at den forurettede og de formodede gerningsmænd har en form for tidligere relation, men vi kan ikke gå i detaljer omkring dette på nuværende tidspunkt,« har politikommissær Martin Christensen fra røverisektionen i Københavns Politi tidligere udtalt.

Mens den 17-årige altså først er blevet varetægtsfænget nu, har de to andre mistænkte allerede været bag tremmer i et par uger.

Der er tale om en 16-årig dreng og en 20-årig mand, som begge nægter sig skyldige.