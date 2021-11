Den 16-årige dreng, der onsdag fik politiet til at affyre varselsskud på Østerbro, er nu løsladt.

Politiet vil ikke præcisere, hvorfor de affyrede skud i forbindelse med episoden, men oplyser, at drengen er sigtet for brugstyveri af en bil og overtrædelse af våbenloven ved at være i besiddelse af et baseballbat.

De to andre personer, der var i bilen er ikke anholdt.

Politiet forsøgte at stoppe de tre drenge, der havde skaffet sig adgang til en såkaldt Green Mobility-lånebil og kørte rundt i den.

To politibiler holder ved Nordhavn Station, hvor en eftersættelse af tre personer har stoppet togtrafikken. Foto: Mathias Øgendal Vis mere To politibiler holder ved Nordhavn Station, hvor en eftersættelse af tre personer har stoppet togtrafikken. Foto: Mathias Øgendal

Da bilen standsede flygtede i tre passagerer i hver deres retning.

Jagten af den 16-årige, der nu er anholdt, fortsatte til Nordhavn Station og resulterede i at en betjent affyrede skud. Ingen personer er ramt eller kommet til skade.

»Vi har haft en eftersættelse og anholdt en person på stedet. I den forbindelse er der afgivet et varselsskud fra politiets side,« fortalte vagtchef Henrik Svejstrup onsdag.

Han forklarede varselsskuddet med at den 16-årige gjorde 'et udfald' mod betjenten. Om ovennævnte baseballbat har været involveret i det 'udfald' er ikke bekræftet..

Normalt bliver Den Uafhængige Politiklagemyndighed involveret, når danske betjente affyrer skud i tjenesten, men det gør sig ikke gældende i denne sag, oplyser Henrik Svejstrup.

Togtrafikken var spærret, mens jagten stod på.