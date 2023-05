En 16-årig dreng idømmes fire års fængsel for drabsforsøg i en sag om et voldsomt overfald, hvor en dengang 15-årig dreng i december 2021 blev stukket i ryggen og hugget i baghovedet med en machete.

Sådan lyder dommen, der mandag eftermiddag er blevet afsagt ved Retten på Frederiksberg.

Anklager Han Lam gik efter mindst fem års fængsel, ligesom han argumenterede for, at den 16-årige skulle udvises af Danmark.

Den 16-årige slap dog med en advarsel om udvisning af landet.

Desuden idømmes en 18-årig mand seks måneders fængsel for medvirken til grov vold. Han var til stede ved overfaldet, som fandt sted på en legeplads i Valby.

Det var 13. december 2021 omkring klokken 18.55, at overfaldet skete på Slangelegepladsen over for Kirsebærhavens Skole i Valby.

Den 15-årige dreng havde sammen med sin lillebror søgt tilflugt ved dækcentret Pit Stop på Gammel Køge Landevej, og det var her, politiet fandt den blødende dreng.

»Havde han ikke modtaget den livreddende førstehjælp og efterfølgende lægehjælp, havde han næppe overlevet,« lød det fra anklager Han Lam.

Offeret har i retten selv forklaret, at »det var som om de ventede på mig.«

