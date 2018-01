En 17-årig dreng kæmper for sit liv på Rigshospitalet, efter han søndag morgen kravlede op på et godstog og ramte en køreledning. Politiet advarer mod den stærke strøm.

»Han er stadig i kritisk tilstand – og det skulle være temmelig alvorligt«.

Sådan lyder det fra vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi søndag aften om den 17-årige dreng, der tidligt søndag morgen ramte en køreledning med stærk strøm på Høje Taastrup Station.

Den 17-årige, der kommer fra Vestsjælland, befandt sig sammen med tre kammerater på stationen. Kammeraterne opdagede ikke, hvad han lavede, før han pludselig råbte til dem fra taget af en godsvogn.

»De var ikke klar over, at han var kravlet op, men pludselig råbte han til dem, da han stod deroppe, og så fik han pludselig kontakt med køreledningen«, fortæller vagtchefen.

Af ukendte årsager fik den 17-årige kontakt med køreledningen. Der lød et gevaldigt brag fra den ene perron, og togpassagerer i retning mod København blev vidne til den voldsomme ulykke.

Efter braget kunne flere tilfældige togpassagere se, hvordan den unge mand lå bevidstløs på den ene perron, hvorefter to personer kom løbende for at se til ham.

Vagtchef Peter Grønbek fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyste til BT søndag morgen, at den 17-årige fik hjertestop af kontakten med kørestrømmen, men at han blev genoplivet på stedet. Derefter blev han bragt til Rigshospitalets Traumecenter.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor den 17-årige var kravlet op på togvognen, men ifølge Lars Guldborg skyldes det formentlig kådhed. Politiet ved ikke, om den 17-årige var påvirket af alkohol.

»Men det er en virkelig ulykkelig situation,« siger Lars Guldborg.

Episoden er blot den seneste i en lang række af unge, der er kravlet op på togvogne. I juli fik en 15-årig pige alvorlige forbrændinger, da hun på Rungsted Station midt om natten valgte at kravle op på et tog. Pigen ramte en køreledning og blev forbrændt, men var ved bevidsthed, da politiet nåede frem.

Også i maj gik det galt, da to drenge fik alvorlige forbrændinger efter at have ramt en køreledning på Vigerslev Godsvej mellem Valby og Hvidovre.

Den farlige leg vækker bestemt heller ikke begejstring hos politiet:

»Det er farligt at få stærk strøm igennem sig – også bare almindeligt strøm. Det kan have nogle alvorlige følgeskader,« siger Lars Guldborg advarende.