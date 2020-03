En 15-årig dreng blev fundet død lørdag morgen i Hørby. En mand er sigtet for at have efterladt ham hjælpeløs.

Lørdag morgen blev Nordjyllands Politi kontaktet af en borger, der havde fundet en livløs dreng i et udendørs idrætsanlæg i Hørby i Vendsyssel.

Politiet efterforskede sagen intensivt de efterfølgende timer og kunne sent lørdag aften anholde en 32-årig mand i sagen.

Det oplyser Nordjylland Politi.

Afdøde er en 15-årig dreng fra lokalområdet. Den anholdte mand er sigtet for at have efterladt teenageren i hjælpeløs tilstand.

Søndag har den mistænkte været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle ham foreløbig indtil den 24. april. Det oplyser vicepolitiinspektør Sune Myrup.

- Han nægter sig skyldig og har kæret fængslingen, siger han.

Vicepolitiinspektøren kan ikke oplyse om de nærmere detaljer i sigtelsen, men det kan til gengæld senioranklager Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Han mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret.

- Den 32-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 250 ved natten til lørdag eller tidligt om morgenen lørdag at have hensat den nu afdøde 15-årige dreng i hjælpeløs tilstand.

- Formentlig ved at have givet den unge mand euforiserende stoffer og/eller at have forladt den unge mand - som var under den sigtedes varetægt - i en hjælpeløs tilstand, fortæller Kim Kristensen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Derfor kan offentligheden ikke få indblik i, hvilke beviser anklagemyndigheden har fremlagt. Eller hvad den sigtede har forklaret.

Sigtelsen blev dog læst op, inden dørene blev lukket, ligesom den mistænkte nåede at sige, at han nægter sig skyldig.

Siden lørdag morgen er en række borgere blevet afhørt, og politiet har lavet tekniske undersøgelser på og omkring stedet i Hørby, hvor drengen blev fundet. Hørby ligger mellem Sæby og Østervrå i Frederikshavn Kommune.

Om den anholdte selv er fra Hørby, er uvist, men han bor i hvert fald i Frederikshavns Kommune, oplyser politiet.

Efter grundlovsforhøret fortsætter politiets efterforskning. Vicepolitiinspektør Sune Myrup kan ikke fortælle, hvad der forårsagede drengens død.

- Der venter en masse undersøgelser, så vi kan ikke komme det nærmere på nuværende tidspunkt, siger Sune Myrup søndag eftermiddag.

/ritzau/