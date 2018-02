En 17-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i 16 dage på en ungdomsinstitution, sigtet for at have solgt narko og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Han erkender, at han har solgt det MDMA, som har bragt en 15-årig dreng i livsfare.

Men han nægter sig skyldig i sigtelsen om, at han skulle have bragt andres liv i fare, oplyser specialanklager Susanne Bluhm.

Siden fredag har en 15-årig dreng fra Haslev, der indtog stoffet, ligget i koma. Hans kammerat, der også er 15, blev lørdag meldt uden for livsfare.

Søndag fortalte politiet, at den 17-årige var blevet sigtet for at sælge MDMA, også kendt som ecstasy.

- Han har fortalt, at han var klar over, at det var meget stærk MDMA, men han har altså stadig solgt det videre, har politiinspektør Kim Kliver sagt.

De to 15-årige købte det farlige stof fredag eftermiddag og indtog det. Begge blev fredag aften dårlige og indlagt akut.

Lørdag anholdt politiet en yngre mand, der indrømmede at have solgt stoffet til de to drenge.

Han blev imidlertid løsladt igen, da der ifølge politiet ikke var grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.

Søndag foretog politiet så anholdelse af den 17-årige, der nu er blevet fængslet. Tilsyneladende har han forsynet pusheren i Haslev med stof.

I forbindelse med anholdelsen af den 17-årige blev der desuden fundet narko, der er identisk med det stof, som de to drenge indtog.

Siden har det vist sig, at også andre har indtaget det farlige stof.

- Samme stof er købt og indtaget af en person i Næstved i fredags. Pågældende har mærket på egen krop, hvor stærkt stoffet er, siger politiinspektør Kim Kliver til TV Øst.

/ritzau/