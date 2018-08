Natten til fredag blev en 21-årig kvinde angiveligt voldtaget på en ellers rolig festival i Skanderborg.

Skanderborg. En 19-årig mand fra Viborg er blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en to år ældre kvinde i et telt på festivalen Smukfest i Skanderborg.

Manden er lørdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding, og beviserne er efter dommerens opfattelse så stærke, at den sigtede blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Det 21-årige offer, der kommer fra Odense, fortalte fredag formiddag politiet, at hun var blevet voldtaget om natten på festivalens campingområde.

- Efterforskningen og afhøringerne på stedet gør, at man anholder en 19-årig formodet gerningsmand, siger fungerende vicepolitiinspektør Poul Steffensen fra Sydøstjyllands Politi.

Anholdelsen fandt sted kort før klokken 15 fredag eftermiddag. På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke at oplyse, hvor manden blev pågrebet, men lørdagens grundlovsforhør fandt altså sted i Kolding.

Da retsmødet foregik for lukkede døre, er der ikke nogen oplysninger om, hvad den sigtede har sagt i retten. Ifølge vicepolitiinspektør Poul Steffensen nægtede han sig skyldig, da han i første omgang blev afhørt af politiet.

Ud over den formodede voldtægt er den populære festival indtil videre forløbet roligt og uden nævneværdig kriminalitet.

- Jeg synes, det har været en fin festival. Selvfølgelig er der nogle stoffer og noget tabernakel, men på ingen måde noget, vi ikke havde forventet, siger Poul Steffensen.

/ritzau/