Stukket med kniv i bryst og ryg og derefter brændt levende.

En ung mand, 18-årige Winston Ortiz, led onsdag en voldsom død i et af New Yorks mest berygtede bydistrikter, Bronx.

Men inden han trak vejret en sidste gang, nåede han lige akkurat at angive sin drabsmand til politiet: 22-årige Adones Betances.

De to mænd kendte hinanden forud for drabet. Adones Betances er nemlig storebror til den 14-årige pige, som den dræbte var kærester med, skriver New York Post.

Adones Betances var ifølge flere kilder, som mediet har talt med, rasende over kæresteparrets aldersforskel, men onsdag, samme dag som Winston Ortiz blev dræbt, slog parret op.

Herefter indvilligede Winston Ortiz i at mødes med storebroren.

Adones Betances ankom til det sted, de to unge mænd havde aftalt at mødes, på 5. sal i en bygning, der lå nær begge mænds hjem, cirka 10 minutter før Winston Ortiz.

Hvad, der præcist skete, fra de to mænd mødtes, til naboerne pludselig kunne høre skrig og måtte bekæmpe store flammer i deres lejligheder, vides ikke.

Men da politiet ankom til lejligheden, lå Winston Ortiz foran dem, blødende og voldsomt forbrændt.

Alligevel var han i stand til at fortælle, at Adones Betances var den skyldige, før han blev erklæret død på Harlem Hospital.

Winston Ortiz var blevet stukket med kniv to gange i ryggen, en gang i brystet.

Derefter var han blevet overhældt med benzin og sat ild til, og han havde alvorlige brandsår på 90 procent af sin krop.

Adones Betances er nu fængslet uden mulighed for kaution, mens han kan se frem til 25 års fængsel for drabet på sin lillesøsters ekskæreste, hvis han bliver dømt.

Selv siger han, at han er blevet framet.

Den fængslede beskrives af kilder, som New York Post har talt med, som en respektfuld, stille ung mand - og som en god storebror.

Det romantiske forhold mellem Adones Betances' lillesøster og den dræbte Winston Ortiz var velkendt i nabolaget, og naboer beskriver, hvordan de to holdt i hånd og kyssede på gadehjørnerne i kvarteret.

New York Post har desuden talt med Adones Betances onkel, som fortæller, at det slet ikke ligner hans nevø at være indblandet i så voldsom en sag, og at han slet ikke forstår, hvad der kan være sket.