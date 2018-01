Med hjælp fra en anden politikreds har Nordjyllands Politi angiveligt fået et gennembrud i voldtægtssag.

Aalborg. Nordjyllands Politi har fredag anholdt en 18-årig mand, der sættes i forbindelse med en voldtægtssag fra nytårsnat i Aalborg.

Kvinden blev voldtaget nær havnefronten i det centrale Aalborg og efterladt delvist afklædt. Hun blev senere fundet af to mænd, der ringede til politiet.

Fredagens anholdelse fandt sted med hjælp fra en anden politikreds.

- Manden skal nu afhøres, hvorefter det vil blive vurderet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser Nordjyllands Politi.

Efter voldtægten fortalte kvinden, at hun var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt på en bænk ved havnefronten.

Hun blev undersøgt af en retsmediciner, som bekræftede hendes forklaring om voldtægten, oplyste vagtchef Henrik Beck 1. januar.

Kvinden har fortalt, at hun mødte manden i Jomfru Ane Gade. Hun ledte efter strøm til sin mobil og gik med ham, fordi hun havde det indtryk, at han ville hjælpe hende med det. Men i stedet endte hun altså med at blive voldtaget.

/ritzau/