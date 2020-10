En konflikt mellem en 17-årig dreng og en fodboldtræner eskalerede onsdag aften til en fodboldkamp i Vipperød, hvor den 17-årige hev en pistollignende genstand frem.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

'Den 17-årige mødte op grundet en konflikt med træneren tidligere på ugen, som havde medført at den 17-årige blev bortvist fra klubben. Den 17-årige dukkede op ved fodboldbanen, hvor han udviste en truende adfærd, og nægtede at forlade stedet, selvom træneren bad ham om det. Den 17-årige fremviste en pistollignende genstand, inden han forlod stedet,' lyder det.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor de umiddelbart efter kunne anholde den 17-årige dreng.

'Betjentene fandt en softgun på den 17-årige, som blev beslaglagt til sagen. Den anholdte blev sigtet for trusler, og taget med til politistationen til afhøring. Den 17-åriges værge og de sociale myndigheder blev orienteret om sagen. Han blev løsladt sent onsdag aften, da der ikke var grundlag for at fremstille den 17-årige i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling, men han er fortsat sigtet i sagen.'

Men her stopper historien imidlertid ikke.

Torsdag morgen klokken 05.00 mødte drengens far nemlig op på Roskilde politistation, fordi ham og sønnen havde haft en konflikt over episoden.

'Samtidig ankom den 17-årige til stedet i bil, selvom han ikke havde kørekort. Den 17-årige blev sigtet for kørsel uden førerret, og politiet vejledte de to parter om at søge hver til sit.'

En times tid senere var den gal igen.

Klokken 06.03 dukkede drengen og faderen atter op på politistationen.

'Her fandt politiet en kniv, så de to blev begge anholdt på politistationens parkeringsplads, mens politiet undersøger sagen. De sociale myndigheder blev orienteret om den familiære konflikt, og myndighederne samarbejder nu på at finde en løsning med familien.'