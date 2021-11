Hvis du bor i Højbjerg, bankede det måske på din hoveddør i går, søndag.

To teenagedrenge på 15 og 16 år gik nemlig søndag eftermiddag rundt i kvarteret og udgav sig for at være fra Børns Vilkår.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De to drenge henvendte sig på forskellige adresser, bankede på og fortalte, at de samlede ind til Børns Vilkår.



En beboer syntes, at det virkede noget mistænkeligt, da de ikke havde en indsamlingsbøsse med eller andet, der indikerede, at de var rigtige indsamlere. Desuden var Børns Vilkår slet ikke i gang med en landsindsamling.



En patrulje kørte til stedet, og kort efter fik de kontakt til de to drenge, som ikke var tilknyttet nogen form for organisation.

De havde tilsyneladende ikke nået at lokke nogen til at donere penge, og de blev derfor sigtet for forsøg på bedrageri.



De sociale myndigheder og drengenes forældre blev underrettet.