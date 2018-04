En 19-årig mand fra nordjylland blev natten til tirsdag anholdt og sigtet for at have voldtaget en 16-årig pige på en efterskole i det midtjyske.

Det skriver TV MidtVest.

»De to er enten kærester eller ekskærester. Han er nordjyde, så vi beder Nordjyllands Politi om assistance til at anholde ham. Han er så ikke hjemme på sin bopæl, men bliver i stedet anholdt i nat,« siger Christian Toftemark, der er efterforskningsleder ved Lokalpolitiet i Viborg, til tv-stationen.

Den 19-årige nægter sig skyldig i voldtægten.

Efterforskningslederen siger ifølge de lokale medier, at den 19-årige var på besøg på efterskolen søndag aften, hvor voldtægten af pige skulle være fundet sted.

Den unge mand skal afhøres af politiet tirsdag formiddag, hvorefter han efter al sandsynlighed bliver løsladt igen. Christian Toftemark forklarer, at politiet skal have en begrundet mistanke for at kunne fremstille ham i grundlovsforhør og eventuelt siden varetægtsfængsle ham.

Den 16-årige pige har været gennem en række undersøgelser, som skal bidrage til efterforskningen.

Opdateres...