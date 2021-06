Et kærestepar i Aarhus kom så voldsomt op at skændes lørdag aften, at politiet blev tilkaldt.

Da politiet ankom, gik parret dog i stedet amok på betjentene.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Politiet ankom til slagsmålet mellem kæresteparret kort før midnat på Finlandsgade i Aarhus.

Da betjentene ville stoppe slagsmålet, gik parret i stedet til angreb på dem.

Drengen tog et livgreb på en af betjentene, mens pigen forsøgte at sparke sidespejlet af patruljevognen.

I sidste ende lykkedes det dog betjentene at få styr på det unge par, der viste sig kun at være 17 år. De var tilsyneladende påvirket at både alkohol og euforiserende stoffer.

Parret blev anholdt og har tilbragt natten i detentionen. De er nu sigtet for overtrædelse af straffeloven om at modsætte sig anholdelse samt af ordensbekendtgørelsen grundet deres adfærd i det offentlige rum.