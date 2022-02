En 36-årig mand er blevet fængslet i foreløbigt fire uger i en sag omhandlende en voldtægt, der skulle være begået i efteråret.

Han er således sigtet for i forbindelse med sit virke som taxachauffør at have voldtaget en kvindelig kunde.

Tirsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten ved Retten på Frederiksberg, hvor man altså fandt grundlag for varetægtsfængsling.

Ifølge sigtelsens blev taxachaufføren 19. september sidste år i tidsrummet mellem 3.30 og 4.30 prajet af kvinden, og sammen kørte de mod en adresse i Sydhavnen.

Mens bilen holdt ud for adressen, skulle han have voldtaget kvinden, der angiveligt ikke have penge til at betale ham.

Under grundlovsforhøret tirsdag erkendte manden de faktiske forhold, men afviste at have gjort sig skyldig i voldtægt.

Ikke desto mindre fandt dommeren, at der var begrundet mistanke mod manden, og at der var grund til at frygte, at han på fri fod vil begå lignende kriminalitet eller forsøge at påvirke efterforskningen. Og dermed blev han varetægtsfængslet.

Da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, kan Københavns Politi for nuværende ikke udtale sig om sagens detaljer.