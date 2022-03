Natten til fredag arbejdede politiet på en p-plads nær Allerød Station. Efterforskede en anmeldelse om overgreb.

Og nu er en mand anholdt og sigtet for overgrebet, der blev begået forud for 02.33, hvor anmeldelsen landede hos Nordsjællands Politi.

Anmelderen, en kvinde i 20erne, fortalte, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb op p-pladsen ved stationen.

Og gerningsmanden var formentlig den taxachauffør, der netop havde kørt hende dertil, oplyser politiet på Twitter:

»Vi har i nattens løb blandt andet arbejdet med at sikre eventuelle spor fra p-pladsen, ligesom vi har efterforsket sagen yderligere.«

»Dette har resulteret i, at vi har anholdt en mistænkt og sigtet ham for det anmeldte overgreb.«

For nuværende er der ikke taget stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, lyder det fra politiet.

Ligeledes oplyses det, at man for nuværende ikke har yderligere oplysninger til sagen.