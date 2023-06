Med en skrækslagen passager i sin Mercedes forsøgte en 22-årig taxachauffør natten til søndag at stikke af fra forfølgende politibiler i København med op til 151 km/t.

Under den korte, men hektiske biljagt på Vesterbro kørte taxachaufføren også tre gange over for rødt lys.

Og ved et vejbump på Istedgade ved Valdemarsgade lettede alle fire dæk på taxaen ifølge de forfølgende politifolk fem-ti centimer over asfalten samtidigt, så hyrevognen bogstavelig talt fløj gennem luften.

På det tidspunkt var der omkring en halv snes personer på det nærliggende fortov.

Det kunne være blevet fatalt, da taxaens bagende kom i udsvingninger – to-tre gange til hver side – inden chaufføren igen fik kontrol over sin vanvidskørsel og igen nåede op på 140 km/t.

Først da taxachaufføren ved Enghave Plads med den vanvittige fart forsøgte at dreje til venstre ad Enghavevej, fik biljagten en brat ende.

Taxaens forhjul skred ud, så der kom røg, og med omkring 80-90 km/t. kørte chaufførens Mercedes ind i et lysskab. Herfra fortsatte bilen over en bænk og ind i en hæk i Enghaveparken.

Alle fire airbags var blevet udløst, og sekunder senere kunne politifolk anholde chaufføren bag rattet, hvor han stadig sad i sin sikkerhedssele.

»Det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje,« gentog han ifølge politimændenes rapport flere gange, inden han blev trukket ud af bilen og fik håndjern på.

Også den uskyldige – og let berusede – passager nåede i første omgang ganske kortvarigt at komme en tur i græsset og få håndjern på, indtil det stod klart, at han intet ulovligt havde gjort.

I et grundlovsforhør i Københavns Byret søndag eftermiddag erkendte den anholdte taxachauffør de faktiske omstændigheder.

»Jeg ved virkelig ikke, hvad der skete i mit hoved. Der gik bare panikanfald i mig, og så gjorde jeg ting uden at tage stilling til det,« forklarede han med lav stemme, mens hans forældre og tre andre familiemedlemmer hørte på fra tilhørerrækkerne.

Han forklarede sin panik med, at han kørte uden gyldigt kørekort.

»Jeg har desværre ikke tilladelse. Jeg har kørselsforbud,« lød det fra den 22-årige i grundlovsforhøret.

Sidste sommer blev han frakendt sit kørekort ved en færdselssag i Københavns Byret, hvor han også blev idømt en bøde på 1.500 kroner.

I den aktuelle sag ønskede politiet ham varetægtsfængslet for vanvidskørsel, som efter anklagerens opfattelse har været en overtrædelse af straffelovens paragraf 252 om at forvolde fare for andre.

Paragraffen kan teoretisk give op til otte års fængsel til den, der »for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed«.

I retten var den unge, slanke taxachauffør stadig iført sin fleecetrøje med taxaselskabets grønne logo på brystet.

Han havde ingen protest mod anklagerens krav om, at han skulle varetægtsfængsles frem til 29. juni.

Den havarerede taxa blev totalskadet efter vanvidskørslen og vil formentlig nu blive konfiskeret.