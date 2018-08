En taxachauffør er onsdag blevet straffet med tre et halvt års fængsel for at have voldtaget en meget beruset kunde på bagsædet af sin bil.

I dommen har Østre Landsret desuden udvist chaufføren, der stammer fra Pakistan, af Danmark for bestandigt.

Mens udvisningen er en stadfæstelse af straffen fra byretten, har landsdommerne valgt at lade fængselsstraffen vokse med seks måneder.