En taxa er natten til fredag braget ind i en mur, der som følge har fået omfattende skader.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T. om hændelsen, der er sket i Aalborg.

Klokken 03.30 natten til fredag fik politiet en anmeldelse om, at en bil havde påkørt en mur.

Billeder fra stedet viser da også en mur, der er total beskadiget med et kæmpe hul og sprækker rundt om.

Skaderne indefra. Foto: presse-fotos.dk. Vis mere Skaderne indefra. Foto: presse-fotos.dk.

Ved ankomst til stedet kunne politiet konstatere, at føreren var stukket af.

Og han er stadig ikke fundet ved middagstid fredag.

»Vi ved, hvem det er, og vi skal sådan set bare have ham fundet. Og så bliver han sigtet for at stikke af fra stedet,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

»Der er ikke kommet nogen personer til skade – men der er selvfølgelig sket skade på bil og bygning,« tilføjer han.

De nærmere omstændigheder kan politiet ikke oplyse.

Politiet har været i kontakt med taxaselskabet, der blandt andet har bidraget til at slå fast, hvem den pågældende chauffør er.