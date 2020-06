Københavns Polititi har tiltalt taxavirksomheden 4x35 for overtrædelse af GDPR-lovgivningen.

Firmaet har ifølge tiltalen opbevaret data om op mod ni millioner personhenførbare taxature.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Efter indførelsen af den nye GDPR-lovgivning har Datatilsynet været på besøg hos Taxa 4X35.

Vi har rejst tiltale mod taxaselskabet 4x35. Sagen handler om ulovlig opbevaring af data og dermed brud på GDPR-lovgivningen #anklager #politidk https://t.co/y3VwbG30qT — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 16, 2020

Ved tilsynet blev det konstateret, at der hos selskabet fandtes oplysninger om et betydeligt antal kunder i form af telefonnumre og lokaliseringsdata vedrørende opsamlings- og afleveringsadresse, som der efter Datatilsynets opfattelse ikke længere var grundlag for at opbevare.



Selv om kundernes navne var anonymiserede, kunne oplysninger om kundernes taxature sammenholdt med deres telefonnumre efter Datatilsynets opfattelse henføres til de enkelte kunder. På baggrund heraf foretog Datatilsynet politianmeldelse af selskabet for overtrædelse af GDPR-lovgivningen.

»Anklagemyndigheden anser dette som en både principiel og alvorlig sag, som skal være med til at fastlægge en række principielle spørgsmål til fortolkningen af GDPR-lovgivningen,« siger anklager fra Københavns Politi, Birgitte Lodberg.